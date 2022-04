Klima-Aktivisten legten Verkehr in London lahm

Laut Londoner Polizei verursachte der Protest am Samstag "erhebliche Verkehrsbehinderungen".

London – Klima-Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion haben am Samstag den Verkehr in der Londoner Innenstadt lahmgelegt. Tausende Demonstranten hätten mit einer Sitzblockade nahe des Hyde Parks den Verkehr zum Erliegen gebracht, schrieb die Gruppe im Onlinedienst Twitter. Einige Aktivisten klebten sich an eine Limousine. Sie forderten ein Aus für fossile Brennstoffe.