Zwei Verletzte bei Kollision von Lkw und Pkw in Oberhofen

Oberhofen – Ein 69-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin sind am Samstagvormittag beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Oberhofen verletzt worden.

Der Pkw-Lenker war gegen 10.20 Uhr auf einem parallel zur L11 verlaufenden Güterweg von Oberhofen kommend in Richtung Flaurling unterwegs und wollte dann in die L11 einbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei den in dieselbe Richtung fahrenden Lkw übersehen haben. Dessen 54-jähriger Lenker konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.