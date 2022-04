VC Tirol im Halbfinale ausgeschieden: „Ich fühle mich einfach leer“

Innsbruck – „Ich kann es immer noch nicht verstehen“, erklärte VCT-Obfrau Therese Achammer am Tag nach der 1:3-Halbfinalniederlage (0:2 Best-of-three-Serie) und dem Aus gegen NÖ Sokol/Post. „In Satz eins führen wir und machen am Ende die nötigen drei Punkte nicht. Dann gewinnen wir aber den zweiten Durchgang. Mit einer 2:0-Satzführung wäre das Spiel anders verlaufen und ich bin mir sicher, wir hätten in einem Entscheidungsmatch das Momentum auf unserer Seite gehabt.“