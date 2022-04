Alkolenker geriet in Gegenverkehr: Fünf Verletzte bei Kollision am Fernpass

Die Unfallstelle am Fernpass.

Bichlbach – Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagvormittag auf der Fernpassstraße bei Bichlbach einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht und ist anschließend noch mehrere Kilometer weiter gefahren, bevor er angehalten werden konnte.

Laut Polizei war der 24-jährige Einheimische gegen 9.30 Uhr auf der Umfahrung Bichlbach aus Reutte kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Mann dann über die Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender Autofahrer (36) aus Luxemburg konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. Seine hinter ihm in einem weiteren Pkw fahrende 31-jährige Ehefrau sowie ein nachkommender 64-jähriger Lenker aus Deutschland hatten weniger Glück – ihre Fahrzeuge wurden vom Wagen des 24-Jährigen touchiert.