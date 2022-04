Eierkocher kippte um: 21 Monate alter Bub in Schwaz schwer verbrüht

Schwaz – Eine 19-Jährige richtete am Ostersonntagabend gegen 18.30 Uhr in ihrer Wohnung in Schwaz das Abendessen. In einem kurzen unbeobachteten Moment zog ihr 21 Monate alter Sohn am Eierkocher, der mit heißem Wasser gefüllt war. Das Gerät kippte von der Anrichte, das Wasser ergoss sich auf das Kind.