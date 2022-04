20-Jähriger stürzte in Hopfgarten im Brixental von Galerie in Festsaal

Hopfgarten im Brixental – In der Nacht auf Ostermontag kam es bei einer Veranstaltung in einem Festsaal in Hopfgarten im Brixental zu einem Unfall. Laut Polizei kletterte ein 20-Jähriger gegen 0.45 Uhr am Geländer einer Galerie herum. Als er sich offenbar nicht mehr festhalten konnte, stürzte der junge Österreicher nach unten.