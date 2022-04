14 Menschen brachen am Pragser Wildsee im Eis ein, Baby schwebt in Lebensgefahr

Dramatische Szenen spielten sich am Osterwochenende am Pragser Wildsee in Südtirol ab. Sowohl am Sonntag als auch am Montag waren Touristen auf dem dünnen Eis eingebrochen. Sie hatten Warnungen und Sperrbänder ignoriert, um auf dem See spazieren zu gehen und Fotos zu machen. Es gab viele Verletzte. Ein Säugling kämpft in der Innsbrucker Klinik ums Überleben.