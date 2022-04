Frank Elstner wird 80: Aus dem Fragensteller wird der Antwortgeber

Baden-Baden – In seiner jüngsten Show durfte er keine einzige Frage stellen. Wohl zum ersten Mal. Dabei hat er in seiner 40-jährigen TV-Karriere vor allem das gemacht. Es ist Frank Elstner, der am Karfreitag für „Noch eine Frage“ (ARD) eineinhalb Stunden lang Gäste empfängt. Thommy Gottschalk schneit herein, Anke Engelke ist schon da, Jan Böhmermann und Michelle Hunziker kommen später noch. Alle sind seinetwegen da. Nicht wegen einer „blöden Geburtstagsshow“ – wie Elstner sie selbst nennt –, sondern um ihm die noch ungefragten Fragen zu stellen. Jetzt anlässlich seines 80ers, den Elstner, eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens, am Dienstag begeht.