Umweltanwalt zu Hannibal-Debatte: „Behörde und Politik sind am Zug“

Seit Tagen hagelt es Kritik an dem für Freitag geplanten Gletscherschauspiel „Hannibal“ in Sölden.

Innsbruck, Sölden – Am Freitag soll die im Vorfeld viel kritisierte szenische Darstellung der "historischen Alpenquerung Hannibals" mit Pistenbullys, Flugzeugen, Tänzern, Helikoptern etc. am Rettenbachferner in Sölden über die Bühne gehen. Was bisher noch gefehlt hat, waren behördliche Bewilligungen, (Luftfahrt- und Veranstaltungsrecht). Die luftfahrtrechtliche Genehmigung wurde nun am Mittwoch mit Auflagen erteilt ‒ ein Militärhubschrauber darf bei der Veranstaltung nicht eingesetzt werden. Dieser hätte den Hannibal transportieren sollen.