Autolenker unter Drogen: Radfahrerin bei Kollision in Steinach am Brenner verletzt

Steinach am Brenner – Auf der Brennerstraße kam es am Abend des Ostermontags zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich Stafflach wollte der Österreicher in Richtung St. Jodok abbiegen. Dabei dürfte er eine 23-jährige Radfahrerin, die ihm entgegenkam, übersehen haben. Die Deutsche trug eine Stirnlampe.