Python hinterm Handschuhfach: Vermisste Schlange in Japan wieder da

Tokio – Eine als vermisst gemeldete Python-Schlange in der japanischen Großstadt Kurashiki ist wieder aufgetaucht. Polizeibeamte entdeckten das zwei Meter lange Tier nach tagelanger Suche im Auto seines Besitzers, wie japanische Medien am Dienstag berichteten. Der hatte seine rund zwei Kilogramm schwere Königspython am Wochenende aus seinem Auto ausladen wollen, sie jedoch nicht gefunden.