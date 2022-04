Bob Odenkirk enthüllte Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

Bob Odenkirk mit seiner Frau Naomi sowie ihrem Hund auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Los Angeles – "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (59) hat auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Mit seiner Frau, der Produzentin Naomi Odenkirk, und ihrem kleinen Mischlingshund posierte das Paar am Montag vor Fotografen und jubelnden Fans auf der Plakette. Auch Co-Stars wie Rhea Seehorn, Jonathan Banks und Giancarlo Esposito aus den Hit-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" feierten auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit.