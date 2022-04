20-Jährige in Kärnten von Freund und dessen Vater attackiert

Sankt Margareten im Rosental – Eine 20-jährige Frau ist am Ostermontag sowohl von ihrem 22-jährigen Lebensgefährten als auch von dessen 60-jährigem Vater in St. Margareten im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land attackiert worden. Die Polizei war am Nachmittag in das Wohnhaus des 60-Jährigen gerufen worden. Es stellte sich heraus, dass der 60-Jährige die Frau mehrmals zu Boden gestoßen hatte, in der Früh hatte der 22-Jährige seine Partnerin über mehrere Stufen gestoßen, teilte die Polizei mit.