Angriff in kalifornischer Schule: 15-jährige Schülerin erstochen

Pasadena (Kalifornien) – Bei einem Angriff an einer Schule im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine 15-jährige Schülerin tödlich verletzt worden – dem Anschein nach wurde sie ein Zufallsopfer. Der 52-jährige Tatverdächtige sei unmittelbar nach der Attacke am Montag (Ortszeit) an der Stagg High School in Stockton festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge habe es sich nicht um eine gezielte Tat gehandelt. Das Motiv sei noch unklar.