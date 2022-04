Wohnmobil von Urlauberfamilie stand auf A12 bei Telfs in Vollbrand

Während des Löscheinsatzes war die A12 in Fahrtrichtung Arlberg komplett gesperrt.

Telfs – Der Vollbrand eines Wohnmobils sorgte am späten Montagabend für einen Feuerwehreinsatz auf der Inntalautobahn bei Telfs. Das Wohnmobil einer vierköpfigen deutschen Familie, die in Fahrtrichtung Westen unterwegs war, fing kurz vor 23 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die Insassen konnten sich alle noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.