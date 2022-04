Volksbank Tirol – regionale Hausbank der Zukunft

Seit mehr als 150 Jahren ist die Volksbank Tirol mit der heimischen Wirtschaft eng durch die genossenschaftliche Idee vernetzt und legt den vorwiegenden Fokus auf Bankgeschäfte in Tirol. Gerade in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg seiner Kunden in dieser Region zu stärken. So bleiben die Spareinlagen in Tirol und dienen zur Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie des Wohnbaus. Das regionale Wirtschaftswachstum wird so gefördert und Arbeitsplätze vor Ort gesichert.