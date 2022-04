Sehenswert – Miller United Optics

1871 gründete Friedrich Miller in der Heiliggeiststraße in Innsbruck ein optisches Geschäft mit einer mechanischen Werkstätte und legte somit den Grundstein für Miller Optik. Sein Sohn Fritz Miller erwarb 1910 das heutige Stammhaus in der Meraner Straße und machte die Firma zum führenden Optiker in Tirol. Bruno Miller übernahm nach dem Tod seines Bruders den Familienbetrieb von seinem Vater und gilt als einer der Pioniere im Kontaktlinsenbereich. Markus Miller ist seit 1976 als Geschäftsführer tätig und trieb die Filialexpansion an. Unter ihm startete das Unternehmen mit dem Bereich Hörgeräte als zusätzliches Geschäftsfeld. Im Jahr 2003 trat Ulrich Miller als fünfte Generation in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit anderen Fachoptikern gründete Miller 2008 die Einkaufs- und Marketing-Gemeinschaft United Optics. 2021 feierte Miller sein 150. Jubiläum und beschäftigt mittlerweile über 130 Mitarbeiter*innen in ganz Tirol.