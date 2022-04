Die TIROLER ist ausgezeichnete Arbeitgeberin

1821: Gründung der Feuer-Assekuranz-Anstalt für Tirol, als Privatverein auf Gegenseitigkeit. 1823: Veröffentlichung der Statuten der „Feuer-Versicherungs-Anstalt für Tirol“. 1899: Rund 100.000 Mitglieder haben etwa 160.000 Gebäude versichert. 1919: Nach dem 1. Weltkrieg verliert die TIROLER ihre Mitglieder in Südtirol und im Trentino. 1938: Die Nazis entheben Direktor Josef Dobin. 1945 übernimmt er wieder die Leitung der TIROLER. Erste Aufgabe: die Wiederinstandsetzung der zerbombten Zentrale. 1979: Mehr als die Hälfte der Häuser in Tirol sind bei der TIROLER gegen Feuerschäden versichert. 2000: Walter Schieferer und Franz Mair übernehmen die Vorstandsagenden. 2006: Die TIROLER eröffnet nach 87 Jahren in Bozen wieder eine Landesdirektion für Südtirol. 2022: Die TIROLER wird vom Wirtschaftsmagazin Trend zum fünften Mal in Folge zur Top-Arbeitgeberin gekürt.