Innovation hat in Jenbach Tradition

Seit 1957 werden am Standort Jenbach Motoren entwickelt und produziert. Nur 20 Jahre später folgten die ersten Blockheizkraftwerke, die neben Strom auch Wärme liefern und damit besonders effizient und nachhaltig sind. Die innovativen Jenbacher Motoren erzeugen seit mehr als fünf Jahrzehnten Bioenergie mit erneuerbaren Gasen wie Biogas oder Biomethan, und sind bereits heute wasserstofffähig. Die Energielösungen aus Jenbach sind also auch im Bereich Nachhaltigkeit technologische Vorreiter.

INNIO entwickelt innovative Technologien, die auf Nachhaltigkeit, Dezentralisierung und Digitalisierung setzen, um den Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen.

Erklärtes Ziel von INNIO in Jenbach ist es, die Lebensqualität von Menschen in aller Welt durch innovative, grüne Energielösungen zu verbessern. Umgesetzt wird diese Mission von einem weltweiten Team aus exzellent ausgebildeten, hoch motivierten Mitarbeiter:innen.

Mehr als 1.600 von ihnen arbeiten in Jenbach, wo sich neben der Unternehmenszentrale auch der Hauptproduktionsstandort für die mittlerweile mehr als 54.000 weltweit installierten Energiesysteme befindet.

Weil Mitarbeiter:innen seine wichtigste Ressource sind, legt INNIO größten Wert auf hervorragende Arbeitsbedingungen, ein vielfältiges Aus- und Weiterbildungsangebot und ein breites Spektrum an Karrieremöglichkeiten. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist eine offene, wertschätzende und auf kontinuierliche Verbesserung ausgelegte Unternehmenskultur, die es INNIO ermöglicht, mit innovativen Technologien auf die Herausforderungen der Energietransformation zu antworten. INNIO denkt immer an die Zukunft. Deshalb tummeln sich in der betriebseigenen Jenbacher Lehrwerkstatt mehr als 100 Lehrlinge.