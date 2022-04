KLAFS: Wellness ohne Kompromisse

Durchdachtes Design, modernste Innovationen, hoher Komfort, Betriebssicherheit und ein exzellentes Serviceangebot - all diese und viele weitere Komponenten komplettieren das KLAFS-Paket. Ein großer Teil des Erfolges gründet aus der stetigen Weiterbildung der Mitarbeiter und deren Qualifizierung. „Verlässlichkeit und Kontinuität sind Werte, die heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Wir sind besonders stolz auf das Engagement unserer Mitarbeiter. Die langjährige Zugehörigkeit vieler drückt unser gutes Betriebsklima aus“, betont Geschäftsführer Jürgen Klingenschmid. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat bei KLAFS eine Schlüsselposition, auf die es ankommt. Ob in der Beratung, in der Planung, bei der Montage oder beim Service – am Telefon, im persönlichen Gespräch oder bei der Montage quer durch ganz Österreich.

Mehr als 40.000 Referenzen in Hotels, Fitness-Studios, Freizeitbädern und privaten Wellness-Oasen belegen die hohen Qualitätsansprüche des traditionsreichen Unternehmens mit Hauptsitz in Hopfgarten in Tirol. Im Bereich der Top Wellnesshotels zählen 2021 namhafte Hotels wie der Salzburgerhof in Leogang, das Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee, der habicher hof in Ötz, das Leonhard am Weissensee oder die Falkensteinerhotels in Südtirol zu den KLAFS-Kunden.