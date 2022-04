Mit Computerspielen die Welt wie ein blinder Mensch erleben

Wo ist denn nur der Haustürschlüssel schon wieder geblieben? Wann wird es bei der Kreuzung endlich grün? Und stehe ich am Bahnhof wirklich am richtigen Gleis? Das sind Fragen, die manchen schon vor Rätsel stellen – auch ohne eine Sehbehinderung. Mit einem Grünen Star (Glaukom) zum Beispiel, von dem 90.000 Menschen in Österreich betroffen sind und bei dem es zu Ausfällen am Rand des Gesichtsfeldes kommt, wird es ungleich herausfordernder. Um ein Gespür dafür zu bekommen, kann man zumindest für ein paar Klicks in die Welt von sehbehinderten und blinden Menschen eintauchen. Für die deutsche Kampagne „Woche des Sehens“ wurden zwei einfache, aber eindrucksvolle Computerspiele vorgestellt.