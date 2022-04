PAPIERFABRIK WATTENS – delforts Papierfabrik im Herzen von Tirol

wattenspapier wurde vor 462 Jahren gegründet und ist damit eines der traditionsreichsten Unternehmen in Tirol.

Qualität, Innovation und Kundenorientierung sind gelebte Realität, da am Standort auch ein modernes Innovationszentrum betrieben wird, um für und vor allem mit den Kunden Produktideen zu entwickeln. Mit dem nötigen Knowhow werden diese zunächst im Labormaßstab geprüft, im eigenen Technikum weiterentwickelt und schließlich in der Produktion zur Marktreife gebracht. Dabei wird immer ein Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit gelegt.

War das Unternehmen bis vor wenigen Jahren noch ausschließlich auf die Herstellung von Papier für die Tabakindustrie spezialisiert , wurde zuletzt mit der Entwicklung von Teebeutelpapier erfolgreich ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Spannende Themen und auch große Chancen ergeben sich in der Diskussion „Papier statt Plastik“ , aber auch im Bereich der Elektromobilität , wo das Unternehmen bei internationalen Forschungsprojekten seinen Beitrag leistet.

Aber nicht nur im Hinblick auf die Umwelt geht wattenspapier verantwortungsvoll und nachhaltig vor, auch ist man sich bewusst, dass die MitarbeiterInnen zu einem wesentlichen Teil an der Erfolgsgeschichte von wattenspapier beigetragen haben.

wattenspapier bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten von der Papiererzeugung und -verarbeitung über Technik, Instandhaltung, Forschung & Entwicklung und Qualitätssicherung bis hin zu Vertrieb und administrativen Bereichen. Als Teil der international erfolgreichen Unternehmensgruppe delfort mit Hauptsitz im oberösterreichischen Traun gibt es auch spannende Jobs an den Standorten im Ausland. Die 420 MitarbeiterInnen von wattenspapier profitieren je nach Bereich von Gleitzeitmodellen, Home-Office oder attraktiven fixen Arbeitszeiten. Im Produktionsbereich besteht ein nach arbeitsmedizinischen Grundsätzen gestaltetes familien- und freizeitfreundliches Schichtmodell. Das Thema Arbeitssicherheit sowie die Gesundheit der MitarbeiterInnen hat höchste Priorität. Schon seit Jahren sind umfassende Programme zur Prävention von Arbeitsunfällen sowie das betriebliche Gesundheitsprogramm „GGG – Gesundheit gemeinsam gestalten“ fest im Unternehmen etabliert.

Dem Traditionsbetrieb ist die Lehrlingsausbildung in aktuell sechs Lehrberufen seit Jahren ein großes Anliegen. Ab dem ersten Tag werden die Lehrlinge praxisbezogen in den spannenden Alltag einer Papierfabrik miteinbezogen. Mit dem klaren Ziel: die Übernahme am Ende der Lehrzeit!