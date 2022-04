Norer: Tradition und Zukunft vereint

Außenansicht des Firmengeländes von Norer in Völs bei Innsbruck.

Seit der Gründung im Jahr 1857 hat sich viel getan. Der klassische Tischlerberuf ist zu einem Hightech-Job geworden, der sich jeden Tag neu definiert. Vor 30 bis 40 Jahren konnte ein Mitarbeiter noch alle Arbeitsschritte von der Naturmaßnahme bis zur Montage erledigen. Heute ist dies ein Prozess, der ein sehr motiviertes Team benötigt, und vom Verkauf, über die CAD/CAM-basierte Arbeitsvorbereitung, den Spezialisten in der Produktion und anschließend bis zu den Perfektionisten auf der Baustelle viel Geschick und Know-how benötigt. Ziel soll es immer sein, dass jeder seine Fähigkeiten und Interessen ideal einbringen kann – und damit einen Mehrwert fürs Unternehmen schafft und gleichzeitig zufrieden am Ende des Tages nach Hause gehen kann.

Gemeinsam versucht das Team von Norer immer neue Maßstäbe in der effizienten Abwicklung, Digitalisierung und Implementierung modernster Technologien und Abläufe zu setzen.

Für unsere Kunden planen und fertigen wir Apotheken und Arztpraxen in ganz Österreich – wir sind aber genauso für wunderschöne Einrichtungen im Privatbereich und systemhafte Fertigungen für den Objektbereich zu begeistern.

Alle unsere Tätigkeiten sehen wir immer im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Dies beginnt bei unserer Rolle in der Gesellschaft, um langfristig einen Beitrag zu unserer sozialen Umwelt zu schaffen. Wir unterstützen karitative Projekte und haben nun auch während des Ukraine-Kriegs mehrere Flüchtlinge bei uns untergebracht. Aber auch die Ökologie wird bei uns in jeder Entscheidung berücksichtigt. Dies beginnt bei der Vermeidung von umweltschädlichen Produkten – und inkludiert auch die Frage der Energieversorgung. Bis Ende 2022 will Norer mehr Strom durch hauseigene Photovoltaik erzeugen als das Unternehmen selbst benötigt. Durch diesen Ansatz wollen wir sicherstellen, dass unsere fortschrittlichen Ansätze im Bereich der Tischlerei auch langfristig nachhaltig sind.