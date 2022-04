„Drogenkonsum verherrlicht“: Rap-Star Murda in der Türkei zu Haft verurteilt

Istanbul – Der Rapper Murda ist in der Türkei zu einer Haftstrafe von über vier Jahren verurteilt worden. Ein Istanbuler Gericht habe den Niederländer mit türkischen Wurzeln wegen "Verherrlichung von Drogenkonsum" in seinen Texten schuldig gesprochen, sagte sein Anwalt am Dienstag und kündigte Einspruch an. Der 38-jährige Murda nannte das Urteil auf Instagram "sehr traurig. Für die jungen Leute, die meine Musik hören, Künstler generell, die sich frei ausdrücken wollen".