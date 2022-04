Prominente Verstärkung: Georg Hackl vor Wechsel zum ÖRV-Team

Innsbruck – Tausendstel-Krimis gab es in der Geschichte des Kunstbahnrodelns unzählige, aber einer bleibt wohl für immer in Erinnerung: Es war der 14. Februar 1994, die Entscheidung im Herren-Einsitzer bei den Olympischen Spielen in Lillehammer stand an. Der Stubaier Markus Prock ging mit einem Vorsprung von 57 Hundertstelsekunden auf seinen deutschen Widersacher Georg „Schorsch“ Hackl in den vierten und letzten Lauf. Doch ein Fehler im letzten Durchgang kostete Prock das sicher geglaubte Gold, Hackl schnappte dem Tiroler mit 13 Tausendstel den Olympiasieg weg – wie zwei Jahre zuvor in Albertville. Der Höhepunkt einer sportlichen Rivalität, die über Jahre andauerte.