Feuerwehreinsatz in Innsbruck: Müllcontainer stand in Höttinger Au in Vollbrand

Innsbruck – An Dienstagnachmittag ist in Innsbruck ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde gegen 17.42 Uhr gemeldet, ausgebrochen war es bei einem Bürogebäude in der Höttinger Au. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Container in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte, dass diese auf das Gebäude übergreifen konnten.