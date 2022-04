Hannibal löst Debatten um Skigebiete aus: Keine Ruh’ auf Tirols Gipfeln

Innsbruck – Dass die umstrittene „Hannibal“-Inszenierung gerade am Rettenbachferner in Sölden am Freitag stattfinden soll, hat dem von der Bürgerinitiative Feldring geforderten absoluten Gletscherschutz eine große Dynamik verliehen. Zwar liegt die geplante Gletscherehe Pitztal-Ötztal vorerst auf Eis, doch vor allem die Ötztaler Gletscherbahnen halten nach wie vor an dem von Umweltinitiativen heftig kritisierten Vorhaben fest. Darüber hinaus drängen NGOs wie die BI Feldring auf fixe Ausbaugrenzen von Skigebieten und eine fünfjährige Nachdenkpause.