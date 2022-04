Österreich-Pavillon: Eintauchen in die 70er, sprechen über das Heute

Venedig – Vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Samstag lädt die Venedig-Biennale ab heute zur Preview. Pandemiebedingt startet die Kunstbiennale ein Jahr später als erwartet. Inzwischen ist aber auch der Österreichische Pavillon bereit für sein Publikum: Er wurde in diesem Jahr von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl bespielt. Die beiden sind gemeinsam mit Kuratorin Karola Kraus vor zwei Jahren aus dem erstmals ausgeschriebenen Wettbewerb hervorgegangen: das Duo mit ihrer Bespielung „Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts“, so der Titel der diesjährigen Ausstellung.