Tarrenzer Wein sammelt Goldmedaillen

Tarrenz, Haiming – Das Weingut Flür von Alexandra und Georg sowie Sohn Marcel Flür in Tarrenz gilt als erster Vollerwerbsbetrieb in Tirol. Und so wie sie selbst zu den Pionieren im Weinbau gehören, so auch ihr „Flaggschiff“, der „Pionier“: Der Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay hatte schon im Oktober bei der AWC in Wien eine Goldmedaille geholt (daneben gab es auch zwei Silberne) – nun reüssierte der Weißwein auch in Lyon mit einer Gold-Auszeichnung.