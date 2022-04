Hannibal, Naturschutz und Schützen: Das war „Tirol Live“

Die Diskussion um die „Hannibal“-Veranstaltung in Sölden war am Mittwoch auch Thema bei „Tirol Live“. Was den naturschutzrechtlichen Bescheid betrifft, ist derzeit wie berichtet noch alles offen. Landesumweltanwalt Walter Tschon betonte im Studio, dass die Einspruchsfrist gegen die am 5. April erteilte naturschutzrechtliche Bewilligung noch bis zum 4. Mai gehe. Am Zug sei jetzt die zuständige Bezirkshauptmannschaft Imst bzw. die Landespolitik. Er übte dabei heftige Kritik an den zuständigen Behörden.