„Schützen“ im Tal und am Berg: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Mit seinen 235 Kompanien und rund 18.000 Mitgliedern ist der Bund der Tiroler Schützenkompanien ein Rückgrat im gesellschaftlichen Zusammenleben in den Dörfern. Am Sonntag findet in Innsbruck wieder die Bundesversammlung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien statt. Bei „Tirol Live“ wird heute Landesschützenkommandant Thomas Saurer über die Herausforderungen des Tiroler Schützenwesens sprechen.