Gestell brach ein: 41-Jähriger stürzte in St. Ulrich in Liftschacht ab

St. Ulrich am Pillersee – Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Baustelle in St. Ulrich am Pillersee zu einem Arbeitsunfall. Ein 41-Jähriger führte Ausschalungsarbeiten im Liftschacht im ersten Stock durch. Er stand dabei auf einem Holzboden, der auf vier Deckenstehern befestigt war. Plötzlich brach das Gestell unter dem Arbeiter zusammen.