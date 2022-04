Kufsteiner FH-Campus wieder vor Ort erleben

Die FH Kufstein Tirol lädt zum Tag der Offen Tür wieder an den Campus nach Kufstein ein.

Die Kufsteiner Fachhochschule bildet seit 25 Jahren in technisch-wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Ausrichtung Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. Nach zwei Jahren Online-Format des Open House lädt die Fachhochschule wieder an den Kufsteiner Campus. Interessierte können sich von 10:00 bis 13:00 Uhr über die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge informieren und individuell beraten lassen.

„Unsere Lehrenden und das Organisationsteam freuen sich bereits jetzt die Interessent:innen wieder an unserem Campus persönlich begrüßen zu dürfen. Auf unsere Gäste wartet wieder ein spannendes Programm und anschließend lädt die International Student Residence und Kufsteiner Innenstadt zum Erkunden und Verweilen ein“, so die Hochschulleitung der FH Kufstein Tirol.

Die Lehrenden der FH Kufstein Tirol stellen die Studiengänge persönlich vor und geben den Interessent:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die technischen Labore erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Individuelle Gespräche mit Lehrenden und Studierenden bieten eine gute Chance sich persönlich kennenzulernen und offene Fragen zu stellen.

Interessierte können sich für individuelle Beratungsgespräche zu den insgesamt 12 Masterstudiengängen mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Masterinteressierte haben die Möglichkeit exklusiv offene Fragen zu stellen sowie die Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen.

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge speziell für Berufstätige an und bringt damit Job und Familie mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Einklang. Am Tag der Offenen Tür bietet der ergänzende Vortrag „Berufsbegleitend studieren“ den Interessent:innen einen guten Einblick, wie sich Studium und Beruf perfekt organisieren lassen.