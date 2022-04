Bären tappten im Pitztal und Oberen Gericht in die Fotofalle

Meldungen über gerissene Tiere oder andere Schäden liegen derzeit nicht vor, wie das Land am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Auch wurden die Tiere bislang nicht in der Nähe des Siedlungsraums gesichtet. Wer Bärenspuren findet, wird gebeten, diese an die Bezirkshauptmannschaft zu melden.