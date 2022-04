Macron und Le Pen liefern sich letztes TV-Duell vor Stichwahl

Paris – Vier Tage vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl treffen Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Mittwochabend in ihrem einzigen Fernsehduell aufeinander. Von 21 Uhr an werden beide zwei Stunden lang ihr Programm verteidigen und um die Wählerstimmen kämpfen. Umfragen zufolge kommt Macron derzeit auf 55 bis 56,5 Prozent, etwa zehn Punkte weniger als vor fünf Jahren.

Während Macron Mittwoch früh noch eine Kabinettsitzung leitete – vermutlich die letzte in dieser Zusammenstellung – hatte sich Le Pen zurückgezogen, um Kräfte zu sammeln. Vor fünf Jahren war sie sichtlich schlecht vorbereitet und übermüdet in das Duell gegangen; Macron hatte sie mehrfach auflaufen lassen.

Dieses Mal dürfte sie sich bemühen, Regierungskompetenz auszustrahlen und nicht allzu aggressiv zu wirken. Sie wird Macron vermutlich wegen seiner von vielen als kaltherzig empfundenen Haltung während der sozialen Proteste der Gelbwesten angreifen. "Macron setzt auf Schimpftiraden und spielt mit der Angst der Menschen", sagte Le Pen in einem am Dienstag veröffentlichten Video.

Macron dürfte seinerseits versuchen, weniger abgehoben zu erscheinen als in der Debatte 2017. Er wird Le Pen voraussichtlich ihre Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und ihre europafeindliche Haltung vorwerfen. "Das Programm von Le Pen ist schlecht zu verstehen, es ändert sich ständig", sagte Macrons Premierminister Jean Castex am Dienstag dem Sender France Inter.

Am Freitag um Mitternacht beginnt die politische Funkstille, in der weder die Veröffentlichung von Umfragen noch von Interviews erlaubt ist. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 19 Uhr geöffnet, in Großstädten auch bis 20 Uhr. Erste Hochrechnungen werden um 20 Uhr veröffentlicht. (APA, AFP)