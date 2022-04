Zwei E-Roller-Fahrer prallten in Innsbruck aufeinander und verletzten sich

Innsbruck – Zwei E-Roller-Fahrer prallten am Mittwoch in Innsbruck aufeinander, berichtet die Polizei. Ein 52-Jähriger verletzte sich an Handgelenk und Fingern und wurde in die Klinik gebracht. Eine 39-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen an der Hand sowie am Fuß, konnte die Fahrt jedoch fortsetzen.