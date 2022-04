"The Northman": Blutiger Rache-Reigen im hohen Norden

Innsbruck – Kämpfen oder nicht kämpfen? Das ist hier nicht die Frage. Zumindest Prinz Amleth stellt sie sich in der epischen Rache-Saga „The Northman“ nicht wirklich. Der Wikingerfilm ist eine blutige Ur-Variante des nordischen Hamlet-Mythos fürs große Kino – und Regisseur Robert Eggers lange erwartete dritte Regiearbeit. Nach amerikanischen Hexen in „The Witch“ und betrunkenen Leuchtturmwärtern in „The Lighthouse“ nun also altnordische Kämpfer aus dem 9. Jahrhundert ohne Shakespeare’sche Seins-Fragen und innere Gewissens-Kämpfe, dafür mit ordentlich Star-Power.