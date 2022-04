US-Kapitol wegen vermeintlicher Bedrohung vorübergehend geräumt

Washington – Das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington ist vorübergehend von der Polizei geräumt worden. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, eine Bedrohung liege nicht vor, teilte die Kapitol-Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Sie hatte zuvor in einem E-Mail von einer möglichen Bedrohung durch ein Flugzeug gewarnt, wie US-Medien berichteten. Dies habe sich aber als Fehlalarm herausgestellt.