Freund von schwangerer Rihanna nach Barbados-Reise in den USA festgenommen

Los Angeles – Von der Karibikinsel Barbados auf die Polizeiwache in Los Angeles: US-Rapper Asap Rocky (33, „Praise the Lord") ist in Kalifornien von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Festnahme im Zusammenhang mit einer Schießerei im November 2021 sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) am Flughafen von Los Angeles erfolgt, teilte die Polizei mit. Dem Musiker wird Körperverletzung unter Benutzung einer Waffe vorgeworfen.