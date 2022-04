Kufstein – Eine Radfahrerin (66) ist am Mittwochmorgen in Kufstein von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 66-Jährige radelte auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtzentrum, als es gegen 7.30 Uhr zu dem Zusammenstoß kam. Die Rettung brachte die Schwerverletzte ins Kufsteiner Krankenhaus. Der Lenker des Pkw, ein 54-jähriger Deutscher, blieb unverletzt. Sein Wagen wurde leicht beschädigt. (TT.com)