Mit Shorts und Baby im Schnee in Bergnot: Familie muss Einsatz zahlen

Klagenfurt – Eine vierköpfige Urlaubergruppe aus Deutschland ist Anfang April mit einem neun Monate alten Baby und ohne passende Ausrüstung – teils in Shorts – auf dem 1759 Meter hohen Storschitz in Bad Eisenkappel im Kärntner Bezirk Völkermarkt in Bergnot geraten. Polizeihubschrauber, Bergretter und Alpinpolizisten brachten die Urlauber in Sicherheit. Wie die Kleine Zeitung in ihrer Donnerstag-Ausgabe berichtet, müssen die Geretteten nun den Einsatz bezahlen, die Rechnung macht 3558 Euro aus.