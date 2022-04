Für ÖRV-Neuzugang Georg Hackl „schließt sich ein Kreis"

Innsbruck - Österreichs Rodelverband (ÖRV) hat am Donnerstag bei einem Medientermin in Innsbruck den bereits vor Tagen durchgesickerten Trainer-Coup bestätigt: Nach der Bestellung von Christian Eigentler zum Cheftrainer wurde mit der deutschen Rodel-Legende Georg "Schorsch" Hackl die prominente Verstärkung offiziell. Der 55-jährige Berchtesgadener war seit 2006 im deutschen Verband tätig. Der Vertrag mit dem dreifachen Olympiasieger und zehnfachen Weltmeister läuft vorerst bis 2026.

Zu dieser Schmackhaftigkeit haben laut Hackl sowohl Geld, vor allem aber die sportlich-inhaltlichen Herausforderungen beigetragen. "Das Angebot war aber natürlich lukrativ", wiederholte er am Donnerstag abermals, aber er sei auch in "Deutschland zufriedenstellend entlohnt worden". Wesentlich mehr gereizt habe ihn aber, dass er sich "in Österreich technisch einbringen kann" und dort auch Freiräume habe, so Hackl. Ab Mai wolle er nunmehr Technik-und vor allem Materialfragen "systematisch angehen", hielt er fest.