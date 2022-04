BH Imst: Keine aufschiebende Wirkung bei Einsprüchen gegen Hannibal

Das Gletscherschauspiel „Hannibal" soll am Freitag am Rettenbachferner in Sölden über die Bühne gehen.

Landesumweltantwalt Walter Tschon reagierte auf den neuen Bescheid der BH Imst zog folgende Schlussfolgerungen aufgrund der bisherigen Verfahrensschritte: „Ich bin mir aber auch der Gesamtverantwortung fürs Land im Sinne meines gesetzlichen Auftrages bewusst und stelle klar, dass es nicht vertretbar ist und schon gar nicht nicht in der Verantwortung des Landesumweltanwaltes liegen kann, für unzulängliche und rechtlich nicht gedeckte Vorgangsweisen einzustehen, wenn damit ein unverhältnismäßiger Schaden für eine große Region verbunden ist bzw. zur Folge hätte. Noch dazu, wo eine Entscheidung in dieser Causa von Beginn an auf höchster Ebene (der Landesregierung) möglich gewesen wäre. Der nunmehr aktuell erlassene Bescheid der BH Imst vom 21. April 2022 und damit am Tag vor der Veranstaltung führt dazu, dass eine allfällig einzubringende Beschwerde des Landesumweltanwaltes vor der Veranstaltung keine Wirkung mehr zeigen würde, da die aufschiebende Wirkung nunmehr ausgeschlossen wurde."