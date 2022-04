U-Ausschuss: Misstrauen und schlechtes Klima in der WKStA

Linda Poppenwimmer (l.) berichtete von Misstrauen und schlechtem Klima in der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Wien – „Leaks“, undichte Stellen also gegenüber den Medien? Linda Poppenwimmer erzählte im ÖVP-Untersuchungsausschuss von mehreren Verdachtsfällen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Sie erzählte auch von schlechtem Klima, von wechselseitigem Misstrauen, von Versuchen, andere Personen zu diskreditieren – namentlich Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und den leitenden Oberstaatsanwalt Johann Fuchs. Und sie verteidigte sich selbst: „Ich bin kein Maulwurf, kein Spion, kein Spitzel oder Trojanisches Pferd.“

Poppenwimmer war Mitarbeiterin der WKStA, zuständig für die Causa Eurofighter. Im Herbst 2021 ließ sie sich karenzieren und ging zur Anwaltskanzlei Ainedter. Der Wechsel wurde begleitet von einer Presseaussendung, in der sie die Vorwürfe erstmals erhob.

Poppenwimmer taucht auch in Chats von Fuchs auf. Ihn informierte sie immer wieder über Interna aus der WKStA. Diese Informationen gingen an ihrer unmittelbaren Vorgesetzten WKStA-Chefin Ilse Vrabl-Sanda vorbei – darauf beruht der Vorwurf der Bespitzelung.

Poppenwimmer sieht darin kein Problem, sagte sie im Ausschuss. Auch Fuchs sei ihr Vorgesetzter. Sie habe dem leitenden Oberstaatsanwalt von den Fortschritten in der Eurofighter-Causa berichtet und vom Klima im Team.

Fuchs und Poppenwimmer kommunizierten per Smartphone-Chat. Das Diensttelefon und das berufliche E-Mail schienen ihr zu unsicher, sagte sie – sie habe nicht ausschließen können, dass diese kontrolliert werden.

Vom Klima in der WKStA zeichnete Poppenwimmer ein äußerst negatives Bild. „Die Stimmung ist so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man eine andere Meinung haben darf“, sagte sie. Vor allem Pilnacek und Fuchs seien Feindbilder gewesen – bis hin zu einer Aussage Vrabl-Sandas, die gemeint habe, Pilnacek müsse weg. Immer wieder sprach Poppenwimmer auch die aus ihrer Sicht unbefriedigende Arbeitsverteilung innerhalb der WKStA an. Manche Kollegen hätten die WKStA wegen dieser Umstände sogar verlassen.