Ex-Brabham-Pilot Stuck im Interview: „Ferrari gönnt man das einfach“

Hans-Joachim Stuck: Wir sind gerade in Südfrankreich, oberhalb von Saint-Tropez in den Bergen, und genießen angenehme 23 Grad. Das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen. (lacht)

Stuck: Da hat man sich am Anfang etwas gewundert, weil das in all den Jahren nicht so war. Aber du kannst dir sicher sein, die arbeiten jede freie Minute an dem Boliden und werden sehr wohl noch kommen. Da stapelt Toto (Wolff, Motorsportchef, Anm.) etwas tief. Die wissen schon, was sie tun. Auf der anderen Seite tut das dem Sport auch gut, wenn es Abwechslung gibt.