Gedenken an Kriegstragödie von Col di Lana in Lienz

Erst einen Tag vor der Katastrophe war die fünfte Kompanie des zweiten Regiments der Tiroler Kaiserjäger von der sechsten Kompanie am Gipfel des Col di Lana in den Dolomiten abgelöst worden. In der Nacht vom 17. auf den 18. April 1916 zündeten italienische Soldaten um 23.30 Uhr eine fünf Tonnen schwere Sprengladung in einem Stollen, den sie unterhalb der österreichisch-ungarischen Stellungen in den Berg getrieben hatten. Die Sprengung des Berggipfels riss 200 Männer in den Tod. Die Österreicher konnten sich jedoch am Monte Sief behaupten und einen italienischen Durchbruch verhindern.