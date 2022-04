Testlauf für fossilfreien Diesel für Innsbrucker Busse gefordert

In einem gemeinsamen Antrag fordern FPÖ, Für Innsbruck und SPÖ, den Einsatz von fossilfreiem Diesel zu prüfen. „Mit großer Wahrscheinlichkeit braucht es vor einer kompletten Umstellung einen pragmatischen Zwischenschritt. So könnten bestehende Dieselbusse mit einem fossilfreien Diesel betankt und gefahren werden, bis es zu einer endgültigen Systementscheidung kommt“, heißt es in dem Mehrparteienantrag, der am Donnerstag im Gemeinderat eingebracht wurde. Ein Innsbrucker Unternehmen biete unter dem Namen „Ecofuel“ ein geeignetes und bereits erprobtes Produkt an. Die IVB mögen den Einsatz dieses Produktes, aber auch von Produkten anderer Anbieter, bis längstens 15. Juni prüfen lassen.