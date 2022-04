Auseinandersetzung in Münchner Innenstadt: Mann tot, Frau verletzt

Polizeibeamte stehen vor dem Wohnhaus in München, in dem sich der Vorfall abgespielt haben soll. © Peter Kneffel

München – Dramatische Szenen am Donnerstag mitten in München: Eine Frau rannte mit einem Messer in der Hand aus einem Haus, sie blutete – ein Passant rief die Polizei. Mehrere Streifen rückten an. Bewaffnete Beamte mit Helmen und schuss- und stichsicheren Westen gingen in das Gebäude. Die 27 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann seien zunächst mit Schnitt- und Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstagabend bestätigte dann ein Polizeisprecher, dass der 45-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Was sich genau in dem Gebäude in der Sendlinger Straße in der Münchner Fußgängerzone abspielte, war zunächst offen. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Kräften an. "Scheinbar gab es einen Streit oder Konflikt zwischen den beiden", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten hätten im gleichen Haus gewohnt. Der genaue Grund des Streits blieb zunächst unklar – ebenso die Frage, wer wen wann mit dem Messer verletzt hatte. Dritte waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht beteiligt gewesen.

Keine Angaben aus ermittlungstaktischen Gründen

Den Zustand des 45-Jährigen hatte die Polizei am Nachmittag wegen schwerer Stichverletzungen noch als kritisch bezeichnet, am Abend sei der Mann dann in einer Klinik gestorben. Die 27-Jährige sei dagegen ansprechbar gewesen. Über ihre Angaben zu dem Vorfall wollte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.