Hannibal, Gletscherschutz, Tourismus und Hilfsbereitschaft: Das war „Tirol Live“

Alpenvereins-Präsident Andreas Ermacora erneuerte am Freitag in „Tirol Live“ seine Kritik am „Hannibal“-Spektakel am Rettenbachferner in Sölden. Nicht nur, dass es behördlicherseits grünes Licht gab, noch bevor die Rechtsmittelfrist abgelaufen war, ist für Ermacora ein „schlechtes Zeichen“. Auch passe es kaum zu LH Günther Platters Aussagen, dass Halli-Galli nicht mehr zum Tiroler Tourismus passe.