Mysteriöse Hepatitis bei Kindern: Ein Fall in Italien gemeldet

Rom – Nachdem ein Fall der akuten Hepatitis unklarer Herkunft in Österreichs Nachbarland Italien bei einem vierjährigen Kind festgestellt wurde, hat das österreichische Gesundheitsministerium zunächst Entwarnung gegeben. Derzeit seien „keine zur Falldefinition passenden Hepatitisfälle in Österreich bekannt", hieß es auf APA-Anfrage. Der Bub in Italien ist in einem ersten Zustand, eine Lebertransplantation wird nicht ausgeschlossen.

Der Bub aus der toskanischen Stadt Prato wurde in das Kinderkrankenhaus „Bambino Gesu" in Rom eingeliefert, bestätigten die Gesundheitsbehörden der Toskana am Freitag. Aus Schottland seien am 5. April zehn Fälle akuter Hepatitis bei bis dahin gesunden Kindern zwischen elf Monaten und fünf Jahren gemeldet worden, berichtete die WHO. Eines der Kinder habe im Jänner erste Symptome gehabt, die anderen im März.